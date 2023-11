Le Festival des lumières est lancé

MORAT. Faire confiance aux valeurs sûres tout en apportant de nouvelles touches. C’est ainsi que le comité d’organisation du Festival des lumières de Morat présente la 8e édition qui se tiendra du 17 au 28 janvier dans le chef-lieu lacois. Le début de la vente des billets permet aux organisateurs de lever quelque peu le voile sur la manifestation. Le collectif français Inook va notamment mettre en lumière, et en mouvement, des tableaux et objets artistiques tirés du Musée d’art et d’histoire ainsi que du Musée d’histoire naturelle de Fribourg sur les bâtiments du centre historique.

Comme chaque année, un projet réunit des élèves des deux régions linguistiques du canton. Pour cette édition, l’artiste française Anne-Lise King a dirigé des ateliers avec des enfants de Chiètres, Domdidier et…