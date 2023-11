Le marché de Noël de Bulle réunira 103 stands

Le marché de Noël de Bulle fera son grand retour dans la Grand-Rue du 6 au 10 décembre. L’association Un marché de Noël à Bulle annonce que cette édition 2023 regroupe un nombre record de chalets (103) et trois d’entre eux seront à disposition des commerçants locaux qui souhaiteraient tenir un stand le temps d’une journée. Les visiteurs pourront découvrir divers gourmandises, artisanats et décorations.

Des food-trucks proposeront de la petite restauration et des boissons, tandis qu’un programme a été concocté pour assurer l’animation. L’ensemble instrumental des CO de la Gruyère sera par exemple présent le jeudi 7 décembre et le chœur féminin Z’Elles le samedi 9 décembre.

A noter que les commerces situés dans le périmètre de la manifestation pourront étendre leurs horaires d’ouverture et…