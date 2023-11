Le pire marathon du monde

BANDE DESSINÉE

José Luis Munuera et Kid Toussaint

LA COURSE DU SIÈCLE

Le Lombard

En 1904, Saint-Louis accueille en même temps l’Exposition universelle, des «Journées anthropologiques» – comprenez des «zoos humains» – ainsi que les troisièmes Jeux olympiques, certainement l’Olympiade la plus étrange, voire la plus discriminatoire de l’histoire, entièrement dédiée à la gloire des Etats-Unis. La compétition phare en est le marathon, une course pensée par James Sullivan, le directeur, qui va la transformer en un cauchemar pour les 32 participants, dont seuls 14 franchiront la ligne. L’incompétence sadique de l’organisation multiplie les obstacles: aucun ravitaillement en eau n’est prévu, alors que plane une poussière sèche et étouffante sous un cagnard de 32 °C. Le parcours vallonné est…