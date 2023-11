Le Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet en conférence à Fribourg

Nommé Prix Nobel de chimie en 2017, le biophysicien Jacques Dubochet s’exprimera le 7 décembre à 19 h 30 à l’auditoire Joseph Deiss de l’Université de Fribourg. Il a été convié par le Musée d’histoire naturelle pour aborder le thème «Scientifique et citoyen», en écho à l’exposition temporaire La terre à bout de souffle. Le Vaudois expliquera «les raisons pour lesquelles la protection de l’environnement et le développement durable lui tiennent à cœur depuis toujours et pourquoi, à 81 ans, il s’engage encore avec ardeur dans la lutte contre le changement climatique», communique l’institution.

Cette dernière précise que la conférence est gratuite, mais il est nécessaire de s’inscrire. Elodie Fessler