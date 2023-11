BANDE DESSINÉE

Kazuo Kamimura

TREIZE NUITS DE VENGEANCE

Kana

Le retour de la fille de la vengeance

Il n’y a rien de plus terrible qu’une femme bafouée. Ainsi pourrait-on résumer les Treize nuits de vengeance de Kazuo Kamimura, le mangaka incontournable de la bande dessinée japonaise, décédé en 1986, à l’âge de 45 ans. Familier des récits de femmes fortes animées par un esprit de revanche – on pense à Lady Snowblood, adaptée au cinéma et qui sera à l’origine du film de Quentin Tarantino Kill Bill – et de tragédies amoureuses (Lorsque nous vivions ensemble), le grand auteur s’en prend ici aux histoires de fantômes et autres variations, traditionnelles dans le folklore nippon, ainsi qu’à des personnages historiques de l’archipel.

Ce tome un (sur deux) propose les trois premiers récits – Oiwa…