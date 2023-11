Le sort des chamois de Châtel

A propos de la décision du canton de tirer des chamois vers les gorges de la Jogne (La Gruyère du 21 octobre).

Mais quelle mouche a donc piqué le Service des forêts et de la nature du canton? Je trouve étonnant qu’aucune tribune libre n’ait paru dans les journaux du coin à la suite de l’affaire des chamois de Châtelsur-Montsalvens. Le loup, on comprend encore, mais ces fiers et pacifiques chamois? Pas la moindre protestation d’une verte écologiste en mal de notoriété avant les élections, pas un haussement de sourcil d’un protecteur des ongulés… Aussi m’y mets-je!

Parce que flinguer six individus sur la trentaine que compte ce troupeau ne résout rien. Nos éminents stratèges ont trouvé toutes les justifications foireuses pour en éliminer un sur cinq, on attendait mieux de la part…