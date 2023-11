Les futurs EMS de Vuadens et Sorens mis à l’enquête publique

Les Gruériens l’avaient largement plébiscité l’an passé, le voilà désormais en bonne voie. Le projet «EMS Gruyère - Horizon 2030», qui prévoit la construction de quatre nouveaux homes en Gruyère franchit une étape clé. Le Réseau santé et social de la Gruyère (RSSG) a annoncé ce mardi déposer «ces prochains jours» les dossiers relatifs aux futurs EMS de Vuadens et de Sorens. Ces projets sont respectivement estimés à 48,3 et 32 millions de francs.

Le RSSG a pris en compte les observations faites par les services de l’Etat lors des demandes préalables et a procédé à certains ajustements. Des séances d’informations ont également été organisées pour les propriétaires voisins des futurs bâtiments.

Déménagement en Glâne

Les résidents et le personnel de santé de l’actuel site de Sorens investiront…