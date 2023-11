Les TPF élaborent 70 mesures en faveur de la durabilité

Les Transports publics fribourgeois (TPF) veulent en faire davantage pour le climat. Dans un communiqué diffusé ce vendredi, ils expliquent vouloir s’engager de manière concrète autour de cinq thématiques: la mobilité, l’énergie et le climat, la biodiversité, la formation et la mixité. Quelque 70 mesures forment ainsi cette stratégie de durabilité pour l’horizon 2030.

Parmi elles: la décarbonisation de l’ensemble de la flotte des bus de ligne d’ici 2033; une meilleure desserte dans le canton afin que la population privilégie les transports en commun; diverses mesures pour préserver et développer la biodiversité le long des tronçons et des aires ferroviaires, ou encore l’encouragement des formations initiales et continues.

La démarche des TPF s’inscrit dans le programme national Swiss…