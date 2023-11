SEMSALES

Madeleine Sonney, dite Guiguitte, s’est endormie paisiblement au Foyer Saint-Germain, à Gruyères, le 28 octobre pendant la pleine lune du chasseur. Une cérémonie d’adieu s’est déroulée le 2 novembre en l’église de Semsales, où elle a tant aimé prier.

Fille de Robert et Marie, Guiguitte était la dernière d’une fratrie de sept enfants. Elle est née le 26 mai 1927 à Châtel-Saint-Denis. Elle passa son enfance à Semsales à la ferme du They et effectua sa scolarité dans l’école du village. Guiguitte perdit son papa très jeune et fut vite active dans le monde du travail. Par la suite, les dures journées dans la tourbière du Crêt furent son quotidien, avant qu’elle ne rejoignît l’atelier Magistri, à Semsales.

Lors d’un bal de bénichon, Madeleine rencontra Michel, qu’elle épousa en 1959.…