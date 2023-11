Mathilde Gremaud dans le vent

SKI FREESTYLE. A Stubai, la freestyleuse Mathilde Gremaud a remporté la deuxième Coupe du monde de sa saison, la première en slopestyle. Jeudi en Autriche, la Rochoise avait terminé en tête des qualifications. Une première position synonyme de succès final, puisque les manches décisives de vendredi ont été annulées à cause du vent. Chez les hommes, l’Hispano-Bullois Thibault Magnin et le Tourain Valentin Morel ont fini respectivement 34e et 54e.

Les conditions météorologiques avaient déjà permis à Mathilde Gremaud de s’imposer au Big air de Coire (GR) en octobre. «Cette fois, c’était un peu différent. On savait que ça allait être compliqué de rider vendredi et samedi. Tout le monde était en mode qualifications à valeur de finale, explique la Gruérienne de 23 ans. Ce n’est donc pas un…