En bref

Pas d’exploit pour les boulistes régionaux

Le championnat du monde de triplette n’a pas souri à la bouliste de Promasens Sylviane Métairon et à sa fille, la Romontoise Emilie

Cléré. A Bangkok (Thaïlande), les Glânoises et leurs coéquipières de l’équipe de Suisse ont été éliminées dimanche en quart de finale par la France (7-13). Le Tourain Ulysse Tsimine et l’équipe nationale junior se sont arrêtés en huitième de finale face à la Malaisie (0-13).

CYCLISME SUR PISTE

Simon Wirz «argenté» aux 4 jours de Genève

Les 4 jours de Genève – compétition internationale de cyclisme sur piste inscrite au calendrier UCI – avaient lieu le week-end dernier. Dans la catégorie U19, l’Echarlensois Simon Wirz a pris la deuxième place du classement général aux côtés du local Arthur…