Parions sport avec…

Thibaud Clerc

19 ans, apprenti employé de commerce, milieu de terrain de Châtel-Saint-Denis

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

CS Romontois vs Châtel-Saint-Denis

«Ça va être un derby très chaud face à une belle équipe de Romont. Mais si on arrive à faire notre jeu et à mettre de l’intensité, ça devrait passer.»

Vous préférez… une passe sûre du plat du pied ou une diagonale de 35 mètres?

«Il y a quelques saisons, j’adorais aller chercher le ballon chez mon latéral, me retourner et enchaîner avec une diagonale. Depuis que je joue en 2e ligue inter, j’essaie de varier jeu long et court. Même si une diagonale reste plus belle.»

… sur penalty: plutôt petit filet sécurité ou panenka?

«J’en ai marqué…