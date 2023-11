dit Paulet

ATTALENS

Le 1er novembre, Paul Emonet s’est éteint dans sa 89e année à l’hôpital de Riaz. Paul Emonet, dit Paulet, était le fils de Raymond et Sabine Emonet-Savoy. Quatrième d’une fratrie de cinq enfants, il vit le jour le 27 décembre 1934, à Tatroz. Il passa ses quatre premières années dans son village natal, avant de déménager dans la ferme paternelle de Corcelles et d’y résider jusqu’en 1955. Sa maman tenait un débit de sel et son père officiait en tant que maçon-constructeur, une activité qu’il pratiquait à côté d’autres, comme celle d’agriculteur. Bien qu’il affectionnât le travail à la campagne, Paul s’orienta vers la construction en accomplissant un apprentissage de maçon en 1950.

Il commença ensuite l’école d’architecture à Fribourg. Mais son père étant malade, il dut…