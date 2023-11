Paul Personne, toutes guitares dehors

MUSIQUE

Paul Personne

DÉDICACES (my spéciales personnelles covers)

Verycords

Plus les années passent, plus Paul Personne devient indispensable à la chanson française. A bientôt 74 ans, le plus anglais des guitaristes de l’Hexagone sort un double album intitulé Dédicaces, où il se réapproprie 17 titres de complices croisés durant ses bientôt cinquante ans de carrière.

Avec sa voix de velours, genre rouge écarlate comme dans un pub de Brick Lane, il revisite aussi bien des grands classiques (Vertige de l’amour de Bashung ou Ultra moderne solitude de Souchon), que d’obscures faces B, comme J’suis mordu, sorti en 1960 sur le deuxième 45-tours de Johnny Hallyday. Une sucrerie que chantait Elvis deux ans plus tôt sous le titre I got stung et qui vit ici une nouvelle aventure.

Tout en délicatesse,…