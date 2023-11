Plus de 8000 férus de Lego réunis à Fribourg

CHARLY RAPPO

Quelque 8200 visiteurs, alors qu’ils en attendaient 4000. «On a été un peu surchargés, mais tout s’est bien passé, le comité est très content», sourit Guillaume Pasquier, président de l’association Bricks Team, qui a organisé samedi et dimanche la 2e édition de LET’s GO Fribourg, la plus grande exposition de Lego de Suisse romande. Trente-huit exposants s’étaient rassemblés à la salle communale Saint-Léonard, à Fribourg. Parmi les pièces maîtresses, Guillaume Pasquier évoque la maquette tirée des films Avatar, la fondue des gagnants de l’émission Lego Masters ou encore le château du Luxembourg. Les organisateurs prévoient déjà une nouvelle édition, probablement en 2025. AD