Pour la Chanson de Fribourg, c'est officiellement terminé

Prise en mai dernier, la décision de cesser ses activités a été confirmée jeudi soir par la Chanson de Fribourg. Après 70 ans d’existence, l’ensemble choral de la ville est officiellement dissolu. «C’est avec fierté que notre formation a représenté et fait rayonner Fribourg et la culture de l’art choral qui lui est associée un peu partout en Suisse et dans le monde», souligne La Chanson de Fribourg dans son communiqué.

L’ensemble n’arrivait plus à renouveler ses effectifs «et l’épuisement des choristes avait atteint un point de non-retour», souligne la Chanson de Fribourg qui se réjouit de l’émergence de nouvelles formations dans le canton. «Nous suggérons au public de reporter son amitié et son intérêt pour l’art choral sur ces nouvelles formations et les choeurs bien établis dans le…