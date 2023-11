Que perdure la Corrida bulloise

COURSE À PIED. La 46e Corrida bulloise a attiré 4181 inscriptions samedi dans le chef-lieu gruérien, un nombre en légère hausse par rapport à l’an passé. Il s’en est fallu de peu chez les dames, mais aucun record n’est tombé. Les victoires kényanes de Gladys Jemaiyo et de Boniface Kibiwott ont toutefois tenu le public en haleine, grâce à des scénarios de course complètement différents. «Oui, on a été gâtés», confirmait Jean-Bernard Repond, un responsable d’organisation «immensément satisfait» du déroulement de la manifestation.

La Corrida, c’est donc souvent l’assurance d’assister à une épreuve de haut vol chez les élites. Mais elle est surtout un rendez-vous populaire qui doit continuer de séduire sponsors et participants pour survivre. «Y parvenir encore une fois est la particularité…