née Deschenaux

Raymonde Yerly-Deschenaux s’est endormie le 19 novembre dans son fauteuil, après le déjeuner, au foyer de Sâles. Elle avait 95 ans. Un dernier hommage lui a été rendu le 22 novembre en l’église de Sâles.

Raymonde est née le 11 juin 1929 à Echarlens, dans le foyer de Jules et Célina Deschenaux-Gremaud. Elle était l’aînée d’une fratrie de cinq enfants. Durant sa jeunesse, Raymonde épaula sa maman dans les tâches ménagères. Elle s’occupa de ses frères et sœur, ainsi que du jardin et des fleurs. Elle était toujours prête à donner un coup de main aux travaux de la ferme.

Elle étudia ensuite à l’école ménagère de Marly. A Gruyères, au restaurant de la Fleur-de-Lys, elle servit également beaucoup de repas. Elle travailla aussi dans la famille de M. Toffel, à Bulle. C’est lors…