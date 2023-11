Reeds in Motion au Cantorama

BELLEGARDE. A Bellegarde, la saison du Cantorama se poursuit. Dimanche 19 novembre à 17 h, l’association accueillera l’ensemble suisse Reeds in Motion. Formé de cinq musiciens, le groupe réunit des instruments à anche «dans une formation peu commune qui permet autant l’intimité que l’exubérance orchestrale, au travers d’une palette sonore riche et fascinante», précise le dossier de presse. Reeds in Motion interprétera des pièces d’Edvard Grieg, Marc Mellits et George Gershwin. L’association invite les spectateurs à réserver leurs places sur www.cantorama.ch ou au 026 929 81 81. AD