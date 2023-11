Sudistes en force au Mérite sportif fribourgeois

Quatre athlètes sudistes ont été nominés au Mérite sportif fribourgeois. Gaëlle Thalmann, Rémi Bonnet, Boris Mbala et Alexis Monney se mesureront à Audrey Werro. Verdict le 19 janvier 2024.

VALENTIN THIÉRY

RÉCOMPENSE.. La commission du Mérite sportif fribourgeois a déterminé ce lundi les nominés pour l’élection du 19 janvier prochain à Forum Fribourg. Le ou la gagnante de cette 53e édition succédera à la freestyleuse rochoise et championne olympique Mathilde Gremaud. Il y aura quatre chances sur cinq que ces honneurs restent dans le sud du canton. Trois athlètes de la Gruyère et un Veveysan sont en compétition avec Audrey Werro, la star du CA Belfaux et grand espoir du 800 mètres suisse.

Retraitée de l’équipe nationale de football après 109 sélections et un Mondial 2023 d’excellente…