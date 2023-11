Teixeira et Chatelain bouclent la boucle

Le FC Bulle n’avait plus gagné depuis le 13 octobre et un succès 0-1 à Zurich. Ce jour-là, le but décisif avait été marqué par Pedro Teixeira. Samedi, le Fribourgeois a de nouveau offert trois points à ses couleurs quelques instants après être monté au jeu. Il a également inscrit le dernier goal gruérien en 2023. C’était déjà lui qui avait ouvert le compteur de son équipe lors de la ronde inaugurale de Promotion League, à Cham en août.

Quant à Luca Chatelain, il a connu sa première titularisation de la saison lors de l’ultime rencontre de l’année. Sa dernière? Lors du premier match de 2023, à Rapperswil (4-1). Avant ça, il n’était apparu que 30 minutes à Savièse en Coupe. Il a ensuite enchaîné les pépins physiques, puis subi les choix de Cédric Strahm, car le défenseur était apte depuis…