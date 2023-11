Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

La machine à briser les ados

Ils sont entre 120 000 et 200 000 adolescents américains, retenus de force dans des centres d’éducation quasi pénitentiaires. Une industrie privée, génératrice de milliards de dollars de profits, destinée à soulager les parents qui n’arrivent plus à gérer leurs enfants soi-disant à problèmes, parfois instables ou malades psychiques. Mais la liste des maltraitances s’allonge: enlèvements forcés au domicile des parents, traumatismes indélébiles, abus, etc. Enquête sur une folie américaine. ■