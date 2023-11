Théo Golliard s’affirme en Challenge League

Arrivé cet été au FC Vaduz, le Vuadensois Théo Golliard s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable en Challenge League. Le Gruérien de 21 ans revient sur ses premiers pas de professionnel.

GLENN RAY

FOOTBALL. Après le nul de vendredi dernier face au FC Wil de l’Attalensois Simon Geiger (lire encadré), le FC Vaduz des Gruériens Théo Golliard et Ryan Fosso pointe à la septième place de Challenge League. Le club liechtensteinois n’a plus connu la victoire depuis huit matches pour quatre points pris. «On est dans une phase difficile, reconnaît le premier nommé. On encaisse beaucoup en fin de match, il faut qu’on arrive à être plus solides dans ces situations en travaillant sur notre cohésion de groupe.»

Titulaire indiscutable depuis son arrivée au Rheinpark Stadion cet été, le…