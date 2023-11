Tout sur sa mère et bien plus encore

LIVRES

Ludivine Ribeiro

MA MÈRE EN TOUTES CHOSES

Arléa, 260 pages

C’est un livre d’amour et de douleur. Amour pour une mère, douleur de sa disparition. Journaliste et écrivaine genevoise, Ludivine Ribeiro plonge dans le passé et les souvenirs pour tracer un portrait poignant, pour dire aussi la sidération de la mort, la peine, le deuil impossible. Comme l’indique le titre, Ma mère en toutes choses s’appuie sur des objets lui ayant appartenu et sur d’autres traces, les films et les livres qu’elle a aimés, les fleurs qu’elle a nouées en bouquets, des pierres, de la vaisselle, des salières, un échiquier…

Parsemé de photos, de recettes de cuisine, de listes, ce portrait intime dépasse l’hommage à une «mère aux yeux bleus», une «joyeuse femme triste», pour toucher à l’universel. Certes, Ludivine…