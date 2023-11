Tribune libre

Le soutien préféré au dénigrement

A propos du 2e tour de l’élection au Conseil des Etats.

Lors de précédentes élections, plusieurs lettres de dénigrement prenaient pour cible les candidats UDC. Désormais, un changement radical s’effectue en vue du 2e tour de l’élection au Conseil des Etats. Une déferlante de lettres de détraction, parues récemment dans La Gruyère et dans La Liberté, a choisi pour nouveau bouc émissaire la conseillère aux Etats Johanna Gapany. Ce dénigrement jette l’opprobre sur leurs auteurs.

Car, pour toutes celles et ceux qui souhaitent le succès de leur candidate préférée, il vaut mieux vanter les qualités, les mérites et les compétences de celle-ci plutôt que dépenser talent d’écrivain et énergie pour démolir l’adversaire.

