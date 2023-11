Tribune libre

«Un engagement envers la sécurité et le bien-être de toutes»

A propos du financement des campagnes nationales de prévention contre la violence par la Confédération.

La lutte féministe contre les violences de genre exige une réponse immédiate et solide. Avec 430 000 victimes de viol en Suisse, un féminicide toutes les deux semaines et demie, et plus de 50 cas de violences domestiques chaque jour, l’urgence de la situation est incontestable.

En 2022, le Conseil national et le Conseil des Etats ont exprimé un soutien clair à des campagnes nationales de prévention. Cependant, la décision récente et profondément préoccupante du Conseil fédéral de retirer les fonds destinés à ces initiatives compromet gravement notre capacité à faire face à ces violences.

Cette résolution n’est pas simplement…