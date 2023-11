Trois questions à...

Aggée Wenzi

22 ans, milieu de terrain, FC Bulle

Votre entraîneur Cédric Strahm disait avant le championnat que votre effectif pouvait figurer dans la première partie du tableau. Vous êtes treizièmes. Que pensez-vous du bilan comptable de 21 points du FC Bulle?

On ne va pas se mentir, c’est une déception. En Promotion League, ça se joue souvent sur des détails. Et on a perdu des points là-dessus. On visait un peu plus avec le niveau général du groupe, car il y a vraiment de la qualité.

Reste que le fond de jeu n’était pas spécialement au rendez-vous.

C’est vrai. Et on en est les principaux responsables, car on est sur le terrain. Sur plusieurs aspects, on n’a pas toujours respecté ce que le coach demandait. On pouvait largement s’attendre à mieux. Pourtant, par rapport au potentiel global…