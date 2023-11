Un atelier fenêtres de l’Avent proposé aux jeunes bullois

Exit la fabrication de bougies, le Service enfance-jeunesse de la ville de Bulle (SEJB) propose cette année un nouvel atelier à l’approche de Noël. Il invite la population à prendre part au projet «Fête ta déco» en réalisant des vitraux en papier de soie «qui apporteront chaleur et couleurs aux fenêtres des foyers», communique ce mardi le SEJB.

Cette nouvelle animation à prix libre sera déployée dans le quartier du Verdel (7 et 9 décembre) et celui des Granges (14,15 et 16 décembre), ainsi que dans le hall de la gare de Bulle (20 et 21 décembre). Le SEJB espère ainsi «continuer de proposer un événement tout public convivial permettant aux enfants et jeunes Bullois de confectionner et d’offrir un cadeau à leur famille». Elodie Fessler