Une chanson pour améliorer les repas en famille

Le moment du repas n’est pas toujours une partie de plaisir pour certaines familles avec des enfants en bas âge. Ce constat a été partagé par plusieurs Fribourgeois lors de consultations parents-enfants auprès des différents services de puériculture du canton. Ces derniers ont décidé d’organiser une action de prévention sur cette thématique ce lundi, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant. Elle est soutenue par la Direction de la santé et des affaires culturelles.

Des supports informatifs ont ainsi été élaborés et sont à disposition des parents. Une chanson en français et en allemand a également été créée, informe le Réseau santé et social de la Veveyse dans un communiqué. La version francophone «Youpi c’est midi» est interprétée par le chœur d’enfants Lè Grijon,…