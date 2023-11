Une cure de jouvence pour les forêts du canton de Fribourg

Adapter les forêts au changement climatique. Telle est l’ambition du Service des forêts et de la nature (SFN) qui va procéder à des coupes de bois dans huit forêts du canton, deux dans chacun des quatre arrondissements forestiers. Ces trouées concerneront avant tout des épicéas dans des forêts identifiées comme particulièrement vulnérables face au changement climatique. Sur les 25,65 hectares prélevés, et qui alimenteront la filière économique, 21 hectares abritent des épicéas.

«L'objectif du projet est d'effectuer de manière exemplaire la transformation de ces peuplements vulnérables en peuplements plus tolérants et résilients aux perturbations climatiques», explique le SFN dans son communiqué. «Le but est de remplacer les forêts de type "monoculture" par des forêts naturelles mixtes,…