Une journée pour sensibiliser à la BPCO, une maladie touchant les voies respiratoires

À l’occasion de la journée mondiale de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), le Service de réadaptation pulmonaire de l’HFR Riaz ouvre ses portes pour informer la population. Le 21 novembre, de 9 h à 17 h, des ateliers et des stands seront proposés en collaboration avec la Ligue pulmonaire fribourgeoise. Notamment un test de spirométrie permettant de mesurer le volume pulmonaire d’une personne.

L’occasion d’en savoir davantage sur cette maladie respiratoire progressive des bronches et des poumons touchant 10% des adultes. Elle se caractérise par des symptômes persistants tels qu’une toux sèche ou avec expectorations, ainsi qu’une obstruction des voies aériennes. La BPCO représente la 3e cause de mortalité après les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.…