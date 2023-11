Une perte de 95 000 francs pour le comptoir de la Glâne 2022

Organisé l’année dernière, le Comptoir de la Glâne s’est conclu par une importante perte financière chiffrée à 95 000 francs. Prévue en 2026, la prochaine édition n’est pas remise en cause.

VALENTIN CASTELLA

ASSEMBLÉE. Il s’agissait du comptoir de toutes les nouveautés. Nouveau site, nouvelle durée, entrée gratuite: l’édition 2022 de la manifestation glânoise représentait un pari osé. Si la fréquentation a été excellente et que les exposants ont exprimé à plusieurs reprises leur enthousiasme, le résultat financier s’est avéré négatif. Jeudi soir à l’occasion de l’assemblée de la Société des industriels, commerçants et artisans de Romont et environs (SI-CARE), une perte d’environ 95 000 francs a été annoncée.

Président de la manifestation pour la première fois, Philippe Ayer a ainsi présenté…