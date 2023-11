Une semaine pour rappeler les bonnes pratiques d'hygiène dans l'élevage

«La résistance aux antimicrobiens représente une menace pour les humains, les animaux, les plantes et l’environnement», rappellent le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) et l’institut de Grangeneuve dans un communiqué. Dans le canton de Fribourg, c’est la biosécurité qui est mise en avant avec trois programmes pour promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène dans les exploitations laitières.

Le «projet ReLait», tout d’abord, promeut une diminution de l’usage des antibiotiques depuis 2018. Il comporte un catalogue de 15 stratégies de prévention des différentes maladies afin d’éviter le recours systématique aux médicaments. Le but étant de prévenir les infections durant la traite, comme le trempage des trayons à la fin de traite, par exemple. En outre,…