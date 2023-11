Yves Velan remis en lumière par la réédition de ses deux premiers ouvrages

La réédition des deux premiers romans d’Yves Velan (1925-2017) remet en lumière un auteur majeur. Dans son œuvre exigeante et rare, l’écrivain chaux-de-fonnier s’est attaché à faire éclater les carcans, ceux des idées comme ceux de la littérature.

ÉRIC BULLIARD

C ’est un sommet de la littérature romande. A la parution de Je, en 1959, l’éminent critique Roland Barthes l’a considéré comme «un des livres les plus importants publiés depuis la Libération». Plus de soixante ans après, ce roman n’a rien perdu de sa force, de son pouvoir de fascination. Le voici réédité avec La statue de Condillac retouchée, paru en 1973. Le curieux essai-poème Onir complète cet imposant volume, qui remet en valeur celui que Sylviane Dupuis (auteure de la préface de Je) considère comme «notre Joyce» et comme «un…