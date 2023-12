Au MMA à Bulle, chacun trouve sa place

Depuis cet automne, Serge Kurschat donne des cours de MMA à Bulle.

Le Gruérien d’adoption souhaite que son parcours de vie serve à ses élèves.

Des participants voient ce sport comme un moyen de sociabilisation.

SAMUEL BOVIGNY

ARTS MARTIAUX MIXTES. Après quelques zigzags dans les couloirs du centre de tennis de Bouleyres, on trouve les locaux de plusieurs clubs d’arts martiaux gruériens. Le chemin est digne d’un combattant de MMA. Ça tombe bien car, à cet endroit, chaque vendredi, et même les jours fériés comme ce soir de décembre, a lieu un cours de MMA du club Coach-defense dispensé par Serge Kurschat, à Bulle. Ouvert depuis cet automne, ce rendez-vous rencontre déjà un certain succès. «Sans véritable publicité, nous avons déjà une dizaine de participants», explique…