Collision frontale entre un bus TPF et un fourgon de livraison à La Villette

Ce vendredi matin vers 9 h 15, un bus TPF à plateforme pivotante et sans passager à bord circulait de Charmey en direction de La Villette. A l’entrée du village, le conducteur a perdu la maîtrise du véhicule et a heurté frontalement une camionnette de livraison qui circulait normalement sur la voie opposée, indique par voie de communiqué la police cantonale.

Le choc a provoqué l’immobilisation du bus TPF au travers de la route, tandis que le fourgon s’est renversé sur le flanc. Blessé, le conducteur de ce dernier, un homme de 59 ans, a été acheminé dans un hôpital en ambulance. Quant au conducteur du bus TPF, il s’en sort légèrement blessé.

La route a été complètement fermée durant plus de quatre heures pour les besoins de l’intervention. Une enquête est en cours. Les pompiers des bases de départ de Bellegarde et de Bulle ont sécurité les lieux et ont neutralisé les hydrocarbures. Elodie Fessler