EMS: l’intégration des proches au cœur d’une évaluation cantonale

L’intégration des proches est importante pour la qualité de vie des résidents d’EMS. Les établissements fribourgeois y accordent une attention toute particulière et souhaitent en faire davantage. C’est ce qui ressort d’un rapport du Service du médecin cantonal (SMC), dévoilé ce mercredi par la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS).

Dans une volonté «d’améliorations continues», le SMC a développé des visites d’inspection sur cette thématique précise. Elles ont été effectuées par le secteur infirmier du SMC entre 2016 et 2022 dans les 48 institutions du canton.

La première évaluation a permis de faire un état des lieux sur l’atteinte ou non des huit exigences légales et des bonnes pratiques (6 sont obligatoires et 10 parmi 21 à choix doivent être au minimum atteintes). Lors…