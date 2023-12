Football: Châtel, Romont et La Tour, trois salles, trois ambiances en 2e ligue interrégionale

Le championnat de 2e ligue interrégionale a vécu sa dernière journée de l’année. Les formations sudistes ont connu des fortunes diverses. Bilan à mi-saison avec les entraîneurs de La Tour/ Le Pâquier, Châtel-Saint-Denis et du CS Romontois.

TEXTES PATRICK MARGUERON

FOOTBALL. La 2e ligue inter a rendu un premier verdict ce week-end. Il y a quatre mois, Romont, Châtel-Saint-Denis et La Tour/Le Pâquier se plongeaient dans un groupe 1 remanié et un planning chargé. Après 17 semaines de compétition, certaines inconnues sont levées: le niveau général est relevé et les multiples déplacements en terres genevoises fatiguent. Dans cette lutte acharnée, Châtel-Saint-Denis a tiré son épingle du jeu. Les Veveysans ont réalisé un premier tour de très bonne facture et terminent l’année dauphin du leader…