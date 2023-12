Hockey: Gunderson jusqu'en 2025 avec les Dragons

Ryan Gunderson a disputé à ce jour 248 matches de National League, signant 31 buts et 143 assists. L’Américain est connu pour son hygiène de vie impeccable.

La prolongation du contrat du l’Américain était dans l’air. Les six renforts étrangers actuels des Dragons ont désormais tous un contrat échouant au terme de la saison 2045/2025. Ils sont deux défenseurs (Gunderson et le Suédois Andreas Borgman) et quatre attaquants (le Canadien Chris DiDomenico, ainsi que les Suédois Jacob de la Rose, Lucas Wallmark et Marcus Sörensen). Patricia Morand