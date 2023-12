Pascal Wild dirigera la Haute Ecole de gestion de Fribourg

Actuellement professeur au sein de la Haute Ecole de gestion de Fribourg (HEG-FR), Pascal Wild en deviendra le directeur le 1er juillet prochain. Il remplacera Rico Baldegger, qui après avoir dirigé l’établissement pendant plus de dix ans, prendra sa retraite.

Habitant Fribourg et parfaitement bilingue, Pascal Wild est économiste d’entreprise et est au bénéfice d’un master de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et d’un doctorat de l’Université de Genève. «Avant d’être professeur associé à la HEG de Fribourg, il fut le fondateur de sa propre entreprise et dispose également d’une expérience internationale auprès d’universités en Asie», indique la direction générale de la HES-SO-Fribourg dans un communiqué diffusé ce mercredi.

Parmi les défis qui attendent le nouveau…