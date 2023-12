Peter O’Toole, le vrai visage de Lawrence d’Arabie

ARTE, VENDREDI, À 23 H 10

Rien ne prédestinait Peter O’Toole à devenir acteur. Né en 1932, ce fils d’un bookmaker irlandais installé à Leeds et d’une mère écossaise n’a pas 15 ans quand il déserte l’école pour travailler. Mentant sur son âge, il entre comme garçon de courses au Yorkshire Evening News dont il devient rédacteur adjoint du service photo avant d’être appelé sous les drapeaux. Libéré après deux ans passés dans la marine, il décroche une bourse pour entrer à l’Académie royale d’art dramatique. Il connaît, à 23 ans, son premier succès dans le rôle de Hamlet au Bristol Old Vic Theatre. Attiré par le cinéma, il tourne dans trois films avant d’être promu star internationale à 30 ans et d’entrer dans la légende avec Lawrenced’Arabie, de David Lean.