Tribune libre

«Consternation»

A propos du directeur du CO de La Tour-de-Trême Frédéric Ducrest.

Quel choc, puis quelle tristesse d’apprendre par votre journal du jeudi 30 novembre que M. Ducrest, directeur du CO de La Tour-de-Trême, fait l’objet d’une procédure de la part de l’Etat! En effet, en tant qu’ancien enseignant et médiateur de cet établissement, je suis stupéfait de constater qu’on puisse mettre en doute les compétences d’un directeur chevronné, exigeant, bienveillant, à l’écoute des élèves et des maîtres. J’en veux pour preuve qu’il nous consultait, nous les médiateurs, lorsqu’il se trouvait face à des situations difficiles afin de prendre la meilleure décision possible.

Que se passe-t-il? Nos supérieurs hiérarchiques ont-ils travaillé sur le terrain de nos CO? Je n’en sais rien, mais à…