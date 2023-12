Un nouveau foyer de jour pour les seniors à Bulle

Des locaux de 256 m2, des prestations d’accompagnement sociales, thérapeutiques et de bien-être pour les seniors, des animations variées: un nouveau foyer de jour ouvrira le 3 janvier à Bulle. Après une année de travaux, Le Rindè-vo pourra accueillir dans un premier temps 8 bénéficiaires et à terme 16, à côté de l’EMS de Bouleyres.

Le Réseau santé et social de la Gruyère (RSSG) et les Foyers de la ville de Bulle ont annoncé ce lundi par voie de communiqué cette nouvelle offre destinées à «préserver l’autonomie des seniors» et «soutenir au mieux les proches aidants».

Le projet s’inscrit dans le cadre des projets de constructions «EMS Gruyère - Horizon 2030» du RSSG et de la politique vieillesse à l’horizon 2030. L’objectif principal est de «promouvoir le mieux-être des bénéficiaires en leur…