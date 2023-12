Une nuit à Paris avec la Landwehr

CONCERTS. Les prochains concerts de la Landwehr se tiendront au Théâtre Equilibre, à Fribourg, vendredi 8 et samedi 9 décembre, à 20 h, ainsi que dimanche 10 décembre, à 17 h. Sous le thème «Une nuit à Paris», la Musique officielle de l’Etat et de la ville de Fribourg promet au public un voyage envoûtant à travers la Ville Lumière. Une sélection de pièces musicales évoquera «l’essence même de Paris, ses monuments emblématiques, ses lumières éblouissantes, ses cabarets légendaires et bien plus encore». La Jeune Garde mettra notamment l’Opéra de Paris à l’honneur avec des extraits du Phantom of the Opera, d’Andrew Lloyd Webber, arrangés par Johan de Meij. La Landwehr prendra ensuite le relais avec des pièces comme The Unknown Journey, de Philip Sparke, ou French Impressions, de Guy…