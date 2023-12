Une remise en service de la pisciculture d’Estavayer

Inaugurée en 2016, la pisciculture d’Estavayer n’a jamais fonctionné et a fermé en 2019. Mais elle devrait reprendre du service dans une année, après avoir été améliorée et réaménagée.

RÉOUVERTURE. Entre décembre 2024 et mai 2025, la pisciculture d’Estavayer pourrait être mise en service. «En l’absence d’oppositions et sauf imprévu», précise toutefois le communiqué de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME). Et en espérant ne pas revivre l’expérience de 2016.

Car les imprévus, ce n’est pas ce qui avait manqué lors de la première mise en service. L’installation de 2,4 millions de francs n’a jamais fonctionné et a été fermée trois ans plus tard, en 2019. Depuis, les alevins pour le lac de Neuchâtel sont produits dans le…