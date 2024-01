Avec la fascination de l’incertitude

LIVRES

Yael Inokai

UNE SIMPLE INTERVENTION

Editions Zoé, 176 pages

Née à Bâle en 1989, installée à Berlin, Yael Inokai a reçu les prix Anna-Seghers 2022 et Clemens-Brentano 2023 pour Une simple intervention, son troisième roman, le premier traduit en français. Et c’est vrai qu’il a de quoi séduire, avec sa fausse douceur, sa puissance toute en retenue, son étrangeté et son histoire d’amour. Tout au plus peut-on s’étonner de sa fin, un peu convenue.

Infirmière, Meret assiste un chirurgien pour de curieuses interventions, devenues de routine: il opère ses patientes au cerveau pour mettre fin à leurs troubles psychiatriques, leurs angoisses ou leurs colères incontrôlables. Jusqu’au jour où l’une d’elles, fille d’une famille riche et célèbre, ne se réveille pas. En parallèle, Meret noue une…