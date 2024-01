Black Grape, retour enfiévré et «caliente»

MUSIQUE

Black Grape

ORANGE HEAD

Dgaff Recordings

Keith Richards, Ozzy Osbourne et Shaun Ryder ont un point en commun: ils ont non seulement entretenu le PIB des barons de la drogue durant plusieurs décennies, mais ils ont surtout entretenu, ou plutôt personnifié, le mythe drogue, sexe et rock’n’roll. The Rolling Stones, Black Sabbath, Happy Mondays: trois styles, trois époques, trois survivants. Mais une même vision de la débauche et de l’euphorie engendrées par la musique.

Après avoir incarné la vague Madchester à la fin des années 1980, les Happy Mondays se sont perdus dans les pilules d’extase. Shaun Ryder file alors fonder Black Grape avec le go-go danseur Bez et le rappeur Kermit. En deux albums, la fine équipe fait danser la planète avec une recette que popularisera Gorillaz quelques…