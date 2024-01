A CO2, Frédéric Recrosio réussit son retour sur scène en solo

CRITIQUE

Frédéric Recrosio a livré vendredi soir à CO2 un brillant plaidoyer pour la petite cinquantaine heureuse. L’humoriste valaisan réussit son retour sur scène en solo, après dix ans.

PHILIPPE HUWILER

CO2. Serait-ce le bel âge qui le bonifie? Dans son nouveau spectacle Durer, choisir et chanter des berceuses, présenté vendredi à CO2, Frédéric Recrosio dégouline de bonheur.

«Je suis heureux, ça me tombe dessus. A 48 ans, j’ai une famille et… un tracteur tondeuse», démarre-t-il en vitesse lapin, puisque ce spectacle traverse en moins d’une heure et demie toute l’existence de l’humoriste. Frédéric Recrosio s’ingénie à y mêler vraies et fausses anecdotes, avec un sens aigu du décryptage des différents âges de la vie.

