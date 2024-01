A CO2, le plaisir de l’échange et de la musique mis en lumière par le concert Glaneurs

CRITIQUE

La salle CO2 a vibré vendredi aux musiques des Glaneurs. Imaginée par Marc Aymon, la soirée a mis en lumière des chansons suisses revisitées par une dizaine d’artistes de générations différentes.

SAISON CULTURELLE. C’était une soirée à part. Un concert, mais pas seulement. Un spectacle inédit et presque unique, puisqu’une deuxième et ultime date est prévue ce jeudi à Beausobre, à Morges. Glaneurs, qui s’est créé vendredi à la salle CO2 de La Tour-de-Trême, dans le cadre de la saison culturelle, réunit une dizaine d’artistes romands qui se connaissent et s’apprécient, sans forcément avoir travaillé ensemble. Comme l’a relevé joliment Sophie Burande, du duo Carrousel: «Nous nous croisons souvent et, grâce à Marc Aymon, nous nous sommes rencontrés.»

Initiateur du projet, qui a d’abord…