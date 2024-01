Hockey sur glace: Le compte à rebours pour le championnat du monde 2026 est lancé

Le compte à rebours est lancé! Le mondial 2026 de hockey sur glace à Fribourg c’est dans à peine plus de 830 jours et le comité d'organisation en a profité pour dévoiler certains projets entourant la manifestation. Outre mettre en avant l’image de Fribourg et sa convivialité, des projets concrets ont également été dévoilés mercredi matin. Une patinoire itinérante synthétique se baladera notamment dans le canton durant deux ans, une web-série autour du hockey sur glace sera également créée tout comme une bande dessinée regroupant plusieurs dessinateurs locaux dont Alex, de La Liberté. Le comité d'organisation veut également mettre le développement durable en avant.

